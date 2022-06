Keqtrajtoi macen, futbollisti i njohur dënohet nga Gjykata

17:22 01/06/2022

Futbollisti i njohur i West Ham United, Kurt Zouma është shpallur fajtor për keqtrajtimin ndaj maces së tij. Gjykata ka vendosur që Zouma të kryejë 180 orë shërbim në komunitet. 27-vjeçarit i është ndaluar edhe mbajtja e maceve për 5 vjet.

Sjellim në vëmendje se Zouma u filmua duke goditur macen e tij si një ‘top’ në dyshemenë e tij të kuzhinës. Në videon që tronditi rrjetin, mbrojtësi i West Ham shihet duke sulmuar kafshën shtëpiake në rezidencën e tij prej 2 milionë funtesh, ndërsa vëllai e filmon atë. Zouma më pas ndjek macen nëpër dhomën e tij të ngrënies ndërsa vëllai i tij qesh teksa e filmon. Gjithashtu futbollisti hedh një palë këpucë drejt kafshës shtëpiake, e cila largohet shpejt duke u përpjekur të shpëtojë. Ndërkohë në një sekuencë tjetër ai shihet duke goditur me forcë macen në fytyrë. Pasi u “u kryqëzua nga rrjeti”, Zouma kërkoi falje publike.

As a cat owner, Kurt Zouma’s abuse of his pet has made me feel physically sick tonight.

How could someone treat their animal like this for sport and cheap laughs?

He must never own a cat again. pic.twitter.com/tV905qI6pR