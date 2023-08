Kërcënime ndaj kreut të SPAK? Balla: E pavërtetë! Policia garanton sigurinë e tij

14:07 30/08/2023

Ministri i Brendshëm Taulant Balla ka komunikuar ditën e sotme vendimet e marra në mbledhjen e fundit të qeverisë sa i takon strukturave të Policisë së Shtetit.

I pyetur se a ka pasur kërcënime ndaj kreut të SPAK Altin Dumani, Balla e mohoi duke shtuar se Policia e Shtetit ka gjithë vëmendjen ndaj sigurisë së tij.

Pyetje: A ka ndryshuar plani i mbrojtjes fizike të kreut të SPAK dhe nëse po a ka patur kërcënime ndaj zotit Dumani?

Balla: Nuk dua që të hidhet diçka në media dhe pastaj kjo gjë bëhet pjesë e lajmit të ditës dhe të vrapojmë për të sqaruar…E vërteta është ndryshe dhe dua të garantoj jo vetëm prokurorët, gjytarët e SPAK, por çdo qytetar që Policia është në detyrë për të garantuar që çdokush të jetë i sigurt. Kam komunikuar me drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit duke i kërkuar që të marrë kontakt me zotin Dumani që Policia e Shtetit do të bëjë detyrën, kemi përgjegjësinë maksimale për të garantuar sigurinë publike të çdo zyrtari që me punën e vet zbaton ligjin dhe të jeni të sigurt që nuk do mungojë në asnjë moment vëmendja apo kujdesi, edhe nëse do të ketë…Unë nuk jam informuar deri më tani që ka një kërkesë apo problematikë për atë që ju po thoni.

Pyetje: A keni komunikuar ju me Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë për të marrë masa shtesë për sigurinë e Dumanit?

Balla: Kur jemi këtu të paktën, mos na e deformoni atë që thashë. Në çdo rast e dimë që pjesa më e madhe e lajmeve nuk janë të vërteta, në vlerësimin tim pas komunikimit me Rrumbullakun rezulton se lajmi juaj është i pavërtetë. /tvklan.al