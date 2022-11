Kërcënimet me bomba në shkollat e Shkupit, arrestohet një person

09:59 03/11/2022

Zyrtarë policor në Shkup kanë arrestuar këtë të enjte një person me iniciale N.N, për shkak dyshimeve se ka lidhje me kërcënimet për bombat në shkollat në Shkup.

“Policët nga SPB Shkup sot (02.11.2022) kanë ndaluar N.N. nga Shkupi, për shkak të ekzistimit të dyshimit për lidhje me kërcënimet për vendosjen e bombave në shkollat ​​e Shkupit. Në koordinim me prokurorinë kompetente po merren masa për zbardhjen e rastit. Ministria e Punëve të Brendshme njofton opinionin se kanë përfunduar kontrollet antiterroriste në lidhje me raportimet e sotme se nëntë shkolla në territorin e Shkupit kanë marrë mesazh me kërcënim për bombë në adresat e tyre elektronike dhe është konstatuar se këto janë false”, njofton MPB.

Edhe sot, për të katërtën herë radhazi pati kërcënime për vendosje të bombave në shkollat ​​e mesme të Shkupit, nga ku janë evakuuar nxënësit dhe punonëjsit.

Klan Macedonia