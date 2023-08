Kërcënohet me armë zjarri biznesmeni

Shpërndaje







15:54 22/08/2023

I kërkuan të tërhiqte kallëzimin për vjedhje, arrestohen 4 agresorët

Katër persona janë arrestuar nga policia në Krujë pasi akuzohen se kanë kanosur me armë zjarri, pronarin e një biznesi, që të tërhiqte kallëzimin për njërin nga të arrestuarit. Kjo kërkesë u bë pas denoncimit për vjedhje në biznesin e tij. Ngjarja u shënua në lagjen “Kastrioti”. Blutë ndaluan Elton Babasin, Altin dhe Sadri Himën, si dhe Aurel Hasën. Sipas policisë Sadri Hima dyshohet ka vjedhur në një njësi tregtare makinash, pronari i të cilit ka bërë kallëzim në Polici, për Himën. Më pas, Sadri Hima bashkë me 3 miqtë e tjerë të arrestuar, e kanosën me armë zjarri tregtarin e makinave për të tërhequr kallëzimin. Nga veprimet hetimore dyshohet se shtetasi Sadri Hima ka kultivuar bimë narkotike që janë gjetur në fshatin Picrragë.

Nga kontrollet e kryera, policia zbuloi dhe sekuestroi 1 armë zjarri pistoletë, 1 armë gjahu çifte, 2 celularë dhe bimët e dyshuara narkotike kanabis.

Për këtë ngjarje reagoi edhe ministri i Brendshëm. Nëpërmjet një reagimi Taulant Balla, përgëzoi policinë për parandalimin e një ngjarje të rëndë kriminale dhe ndalimin e personave që guxuan të kërcënojnë një qytetar, i cili kishte denoncuar një paligjshmëri.

Klan News