Kërcënuan 33 vjeçarin me një mjet që ngjante si armë zjarri, 3 të rinjtë në kërkim nga policia

17:28 05/01/2024

3 të rinj janë vënë në kërkim nga Policia e Vlorës pasi ata kanë kanosur me një send të ngjashëm me armë zjarri një 33 vjeçar. Sipas bluve, në banesën e një prej autorëve është gjetur dhe një sasi municioni luftarak.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë referuan materialet në Prokurori dhe po punojnë për kapjen e shtetasve J. A., 29 vjeç, E. A., 27 vjeç dhe G. B., 24 vjeç, të tre banues në Vlorë, pasi ditën e djeshme, ka kallëzuar shtetasi E. H., 33 vjeç, banues në Cërrik, se këta shtetas e kanë kanosur me një send të ngjashëm me armë zjarri, për motive të dobëta. Gjatë kontrollit në banesën e shtetasit G. B. u gjet dhe u sekuestrua një sasi municioni luftarak. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme”, bën me dije policia./tvklan.al