Kërkesa e SPAK-ut për Berishën, Artan Hoxha: Kuvendi karagjoz do ta miratojë. Do mbyllin sytë, do mbyllin vetullat…

22:44 12/12/2023

Kërkesa e SPAK drejtuar Kuvendit për t’i hequr imunitetin Sali Berishës ishte tema e diskutimit në emisionin “Opinion” në Tv Klan.

Analisti Artan Hoxha, i ftuar në studio këtë të martë, tha se Berisha e ka bërë betejën e tij për dinjitetin e Kuvendit.

Sipas tij, nëse parlamenti do ishte serioz nuk do ta pranonte masën e fundit ndaj kryedemokratit pa pranuar edhe dy të parat.

“Po të ishte dinjitoz, por ngaqë është karagjoz do ta miratojë”, tha ai.

“Kuvendi, ky Kuvend do të veprojë me gjasa siç thotë Jordani. Pse? Se nuk është Kuvend dinjitoz për vetveten. Se po të ishte dinjitoz, ky Kuvend kur i vjen momenti në dorë, po t’i qëndrojë besnik precedentit dhe opinionit që ka që këto lloj masash, edhe ato të parat, jo vetëm kjo e dyta duhet të vijë në Kuvend, duhet t’i thotë: Kjo masë nuk mund të pranohet sepse është agravim i dy të tjerave që m’i ke sjellë tek unë. M’i sill ato dy të tjerat, t’i miratoj dhe po qe se nuk i zbaton pastaj Sali Berisha më sill këtë tjetrën. Po të ishte dinjitoz, por ngaqë është karagjoz do ta miratojë me atë procedurë të përshpejtuar që thotë dhe Jordani, do mbyllin sytë, do mbyllin vetullat, do të përdorin kartonët etj., etj. Nga ana tjetër ke edhe pozicionin e Sali Berishës dhe demokratëve që kanë thënë gjersa po vjen në Kuvend po respekton kompetencën e Kuvendit. Ai Kuvend do e marri vendimin miratues për masën e arrestit në shtëpi, pavarësisht se i padrejtë tha, por gjithë beteja e tij në këtë kohë ka qenë beteja për dinjitetin e Kuvendit. Ky kuvend nuk e kupton ose nuk e vlerëson, ose nuk do ta vlerësojë sepse nuk është dinjitoz”, u shpreh Hoxha.

SPAK ka vendosur të ndryshojë masën e sigurisë për Sali Berishën nga “detyrim paraqitje” dhe “ndalim të lëvizjes jashtë shtetit”, në “arrest në burg” ose “arrest shtëpie” pas disa përpjekjeve të dështuara për ta marrë në pyetje si të pandehur për çështjen e privatizimit të ish-kompleksit “Partizani”.

Për ta bërë këtë, Prokurorisë së Posaçme i duhet autorizimi i Kuvendit. Ndaj këtë paradite në zyrën e kryeparlamentares Lindita Nikolla ka mbërritur kërkesa e firmosur nga kreu i SPAK-ut, Altin Dumani, ku kërkohet nga parlamenti t’i heqë imunitetin deputetit Sali Berisha./tvklan.al