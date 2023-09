Kërkime në 4 qytete për Klered Bozhanajn

15:34 21/09/2023

Zbardhen dëshmitë e kolegëve të policit të Shqiponjave

Nje ditë pas plagosjes së rëndë të efektivit të policisë, Edlir Alleshi, autori i dyshuar i kësaj ngjarje, Klered Bozhanaj, vijon të jetë ende në arrati. Policia e Tiranës tha zyrtarisht se për gjetjen e tij, janë ushtruar kontrolle në disa banesa në Tiranë, Elbasan, Durrës dhe Vlorë.

Kontrollet e mbrëmjes së të mërkurës dhe kësaj të enjte, në bazë të indicieve të dhëna nga të afërm e familjarë të 42-vjeçarit, nuk kanë çuar ende në arrestimin e tij. Policia është përpjekur të punojë edhe më familjen e tij për të negociuar për dorëzim.

Ndërkohë, kolegët e efektivit të Shqiponjave, kanë treguar për grupin hetimor rrjedhën e ngjarjes dhe se si 42-vjeçari sapo ka parë patrullën e policisë është larguar me vrap.

Efektivi: Duke patrulluar në zonë, pas disa informacioneve se në një lulishte aty pranë po shitej lëndë narkotike, ne kemi konstatuar autorin e ngjarjes. Sapo na pa u, largua me vrap duke u futur në hyrjen e pallatit. Edliri zbriti nga motori dhe iu vu në ndjekje, pas tij kemi shkuar edhe ne. Autori është ngjitur deri në katin e dytë të pallatit dhe ne zbritëm poshtë në hyrje pasi ishte errësirë. Ai ka zbritur dhe qëlloi me armë zjarri. Më pas u largua me shpejtësi.

Burimet konfirmuan për Televizionin Klan se pranë vendit të ngjarjes, e pranishme, por në distancë ka qenë edhe bashkëshortja e Klerent Bozhanajt. Për arrestimin e këtij të fundit, policia ka vënë një shpërblim prej 20 mijë Eurosh për çdo informacion të vlefshëm.

Ngjarja u regjistruar pasditen e të mërkurës në rrugën “Hysen Xhura”.

