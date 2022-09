Kërkohet ekstradimi i Gruevskit

18:12 12/09/2022

Ish-Kryeministri fitoi azil politik nga Hungaria

Ministria e Drejtësisë e Maqedonisë së Veriut sërish do të kërkojë ekstradimin e ish-Kryeministrit Nikola Gruevski. Ai u arratis në Budapest kurse Hungaria i dha azil politik.

Ministria e Drejtësisë sërish do të ngrejë procedurë që ish-Kryeministri Nikola Gruevski të kthehet në Maqedoninë e Veriut ku e presin tre dënime me burg.

Për rastin “Dhuna në Qendër” është dënuar me 2 vite, për rastin “Tanku” që ka të bëjë me Mercedesin luksoz qeveritar me 2 vite dhe 9 vite për rastin “TNT” për rrënimin e kompleksit Kosmos.

Kundër tij zhvillohen procedura për rastet “Titanik”, “Talir 1 dhe Talir 2” kurse rasti “Trajektorja” është vjetëruar.

“Për Nikola Gruevskin deri tani është dërguar vetëm një kërkesë për ekstradim në Nëntor 2018 dhe një plotësim të kërkesës më Qershor 2019. Ekstradimi kërkohet për të gjitha rastet ku kemi njohuri se zhvillohen procedura para organeve gjyqësore të RMV-së, respektivisht për të gjitha procedurat për të cilët është shpallur fletë-arresti”.

Më 5 Gusht 2019 Hungaria kishte refuzuar ekstradimin e Nikola Gruevskit me arsyetimin se i është dhënë azili dhe konform ligjeve të tyre personi nuk mund t`i dorëzohet vendit nga ku është arratisur.

Para disa kohësh ish-Kryeministri Gruevski ka regjistruar një firmë në Budapest. I.C.IC quhet firma e Gruevskit e regjistruar në qytezën hungareze Pecel, 20 kilometra larg Budapestit. Gruevski ka vendosur që regjistrimin e firmës ta bëjë në adresën e avokatit të tij në Budapest.

Klan Maqedonia