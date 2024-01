Kërkoi leje për t’u betuar si kryebashkiak, Apeli i GJKKO shtyn vendimin për Fredi Belerin

12:30 24/01/2024

Gjykata e Posaçme e Apelit shtyn për në 29 Janar seancën e shqyrtimit të kërkesës për leje të posaçme të Alfred Belerit për t’u betuar si kryebashkiak.

Në seancën e sotme avokatët e Belerit kanë kërkuar përjashtimin e gjyqtates së vetme Daniela Shirka, me arsyetimin se trupa duhet të ishte me tre anëtare dhe jo me një.

Përmes avokatëve, por edhe personalisht nga kafazi i sallës, Beleri ka kërkuar ndryshimin e vendimit të Shkallës së Parë, që i refuzoi kërkesën për leje të posaçme nga burgu.

