Kërkojnë gjysmëfinalet e Champions League

22:00 11/04/2022

Nagelsmann: Skuadra nuk duhet të bëjë gabimet e së shkuarës ndaj Villareal

Trajneri i Bajern Mynih, Julian Nagelsman beson se skuadra e tij nuk duhet që të përsërisë gabimet e takimit të parë për të siguruar kualifikimin në gjysmëfinalet e Champions League. Në prag të duelit ndaj Vijarealit, gjermani premtoi se ka një ide që klubi i tij të jetë i suksesshëm.

“Nuk duhet t’i japim Vijarealit kohë për të treguar cilësinë e tyre në fushë. Ne duhet të bëjmë faulle taktike dhe të luajmë futboll të pistë kur është e nevojshme. Duhet t’i ndëshkojmë me rastet episodike”.

Sa i përket formacionit, Marsel Sabitzer nuk do të jetë në fushë për këtë sfidë mjaft të rëndësishme. “Formacioni është vendosur. Lojtarët që do të kenë më shumë identitet të Bajernit do ta nisin nga minuta e parë. Në fushë duhet të ketë shumë uri dhe agresivitet”.

Sfida e parë mes Vijarealit dhe Bajern Mynih u mbyll me fitoren minimale 1-0 të spanjollëve.

