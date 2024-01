Kërkojnë lekët mbrapsht, Përparimi akuza të rënda ndaj ish-gruas dhe kunatit: Më vunë pistoletën e sëpatën

17:48 01/01/2024

Dita e parë e 2024-ës ka rikthyer një nga seancat më të forta të ndërmjetësimit, atë midis dy motrave binjake: Mirushes dhe Lauretës. Ato kanë ardhur për herë të parë në rubrikën “Shihemi në Gjyq” në datën 19 nëntor të vitit të kaluar, pasi Laureta i kërkonte Mirushes kthimin e një borxhi që ish-bashkëshorti i saj i ka marrë familjes.

Në rubrikën e sotme ama, përballja është mes Mirushes dhe ish-bashkëshortit të saj, i cili është shqiptar i Kosovës dhe quhet Përparim. Por në këtë përballje, ndonëse ulur në anën e publikut, është motra e vëllai i Mirushes dhe daja e vëllai i Përparimit, të cilët ishin pjesë integrale e këtij diskutimi.

Për t’jua rikujtuar, në debatin e mëparshëm që ka pasur me motrën, Mirushja tha se e ka njohur ish-burrin, përmes Lauretës dhe ai i kishte premtuar se pasi të bënin celebrimin, do të jetonin në Zvicër. Për të kryer procedurat, ai ka marrë 42 mijë euro nga familja e Mirushes dhe më pas është larguar. Mirushja u shpreh se është mashtruar prej tij dhe se ata ishin të celebruar, por jo çift.

Ditën e sotme në rubrikën nga “E Diela Shqiptare”, Përparimi e hedh poshtë pjesën e lekëve dhe u shpreh që Mirushen nuk e mori as për gënjeshtra e as për para.

Përparimi: Unë kam qëndruar në hotelin e asaj zonjës aty dhe kam qenë një klient.

Eni Çobani: Keni qëndruar si klient?

Përparimi: Kisha ca halle dhe ma gjetën një gocë, kjo Mirushja ishte. Edhe okej, qe kismet, shkuam u takuam me burrin e asaj, shkuam takuam të atin e vet edhe vëllain. Pimë një kafe dhe okej. Edhe nisëm të qëndronim në kontakt. Edhe si kanë thënë: “Jo po Përparimi ka qëndruar 2 ditë apo s’ka ndenjur hiç. Ka vendosur celebrime a pa celebrime”, nuk e di se ajo zonjë me mua ka fjetur edhe në shtëpinë e saj dhe në shtëpinë time. Unë për momentin nuk e kam marrë, as për gënjeshtra, as për para, as për mashtrime.

Mirushe: Të gjitha mashtrime i ke.

Përparimi: Mua më ka ndihmuar kjo zonja pak dhe unë për momentin kam qenë në burg sepse jam…

Mirushe: Kur isha unë gruaja jote, përse nuk më more me vete?

Përparimi: Në atë moment pata aksidentin, qëndrova në burg ti…

Mirushe: Po ça aksidenti, unë s’e kam ditur që ti ke bërë aksident.

Përparimi: Ke pasur vëllain tim, ke qenë tek vëllai im. Ke pasur shtëpinë time si shtëpinë tënde. Të kam thënë Mirushe hajde kur të duash.

Mirushe: 2 herë kam qenë në familjen tënde.

Përparimi: 5 herë ke qëndruar.

Ish-bashkëshorti gjithashtu ngre një akuzë shumë të rëndë. Ai shprehet se Mirushja, vëllai i saj, Neki dhe një shoqëruese tjetër e kanë kërcënuar me pistoletë dhe sëpatë.

Përparimi: Unë ato paratë nuk ia kam. Ai zotëria (vëllai i Mirushes, zoti Neki) më ka çuar 3 mijë euro për nënën për operacion, e di unë sa para i kam atij. Mua më kanë shti, më kanë rrëmbyer nga Miloti, ajo (Mirushja), ai Neki dhe një shoqëruese tjetër. Unë kam pasur 4 mijë euro me vete, kam pasur 2 byzylykë dore dhe një zinxhir. Ai zotëria më ka vendosur mua pistoletën, nga Miloti më ka çuar në Peshkopi. Mos harrojmë, më ka vendosur sëpatën më ka thënë: “Do të m’i biesh familjarët e tu për me më dhënë lekë”.

Laureta: Ktheji lekët babës tim, nuk dua asnjë gjë tjetër.

Eni Çobani: Atëherë Përparim të lutem, e keni firmosur këtë dokument tek noterja?

Përparimi: Jo, nuk kam ditur gjë. Nuk di gjë.

Eni Çobani: S’e ke lexuar fare?

Përparimi: Fare! Veç nënshkrim që t’i ikja rrezikut. /tvklan.al