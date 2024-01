Kërkon të njohë djalin që e braktisi, Shpresa rrëfen vështirësitë e jetës: U rrita jetime…

19:18 01/01/2024

Kleidi kërkon të mësojë se cila është nëna e tij biologjike. Për këtë i ka ardhur ndihma e “Ka Një Mesazh Për Ty”. Gjithçka ka nisur nga Edlira e cila mendon se Kleidi është vëllai i saj. Mirëpo gjatë investigimeve të tyre ka dalë në dritë edhe emri i Shpresa Dervishajt si nënë e tij.

Ardit Gjebrea ishte edhe tek banesa e Shpresës, e cila kërkon të birin prej disa kohësh. Ajo nuk i mban dot lotët kur takohet me Gjebrean. Para tij rrëfen të gjitha vuajtjet që kanë nisur në fëmijëri.

Ardit Gjebrea: Më thuaj pak kë ke në jetë?

Shpresa: Kam qenë në shtëpinë e fëmijës në Vlorë. Jam rritur atje.

Ardit Gjebrea: Kush kanë qenë?

Shpresa: Nuk i njoh.

Ardit Gjebrea: Fare?

Shpresa: Fare.

Ardit Gjebrea: Nuk di asgjë?

Shpresa: Asgjë nuk di. S’i njoh, as motër, as vëlla, as mama, as baba, nuk i di.

Pasi u rrit, Shpresa tregon se u dashurua me një burrë me emrin Pëllumb dhe kështu lindi djalin.

Shpresa: Ai më thoshte që jam beqar.

Ardit Gjebrea: Por në fakt?

Shpresa: Ai ishte i martuar. E kam lënë gruan, e këtej, andej.

Ardit Gjebrea: Gënjente?

Shpresa: Më gënjeu. E pa Zoti dhe e mori me vete.

Ardit Gjebrea: A nuk jeton më?

Shpresa: Jo nuk jeton më.

Ardit Gjebrea: Dhe linde një djalë?

Shpresa: Po, linda një djalë.

Ardit Gjebrea: Në çfarë date, të kujtohet?

Shpresa: Në datën 2 Korrik të ’74.

Ardit Gjebrea: Çfarë ndodhi me këtë djalë?

Shpresa: Me këtë djalë në befotrofin e Shkodrës. Se s’kisha ku ta mbaja, kushtet e vështira ishin. Do filloja punë se s’kisha ku ta mbaja.

Ardit Gjebrea: Ku lindi djali ia vure emrin?

Shpresa: Ia vura, ia vura.

Ardit Gjebrea: Si?

Shpresa: Klejdi, me mbiemrin tim. Mirëpo mbiemri im është Dervishi. Megjithatë ma mbajtën ato të befotrofit.

Ardit Gjebrea: Ti e dhe lejen për ta birësuar?

Shpresa: E kisha firmosur unë se nuk kisha ku ta mbaja. Dhe nuk tregonin kjo ishte c’ishte, se kush ta mori. More po të jetë mirë thosha unë. Të jetë në një familje të mirë unë nuk prish punë. As i kam prishur, as nuk i prish, vetëm kur të kërkojë vetë ai është e mira i thashë unë.

Ardit Gjebrea: Ty nuk të shkoi mendja ta kërkoje?

Shpresa: Lekë s’kisha. Ku do ta kërkoja unë aman të keqen, dija unë këto gjëra se Zoti do të na ndihmojë thosha unë. Jetimin e ndihmon Zoti. Kështu di unë.

Shpresa tregon se Pëllumbi nuk e ka lënë rehat edhe pas lindjes së djalit dhe e mbante me shpresa të rreme. Po me të lindi edhe një vajzë, të cilën po ashtu e çoi në shtëpinë e fëmijës për shkak të kushteve.

Shpresa thotë se ka dëshirë vetëm ta shikojë djalin e saj dhe nuk do t’i prishë punë. E për të zbuluar të vërtetën edhe zonjës Shpresa iu bë testi i ADN-së. Në studion e emisionit “E Diela Shqiptare” do të tregohen rezultatet se cila është nëna e vërtetë e Kleidit, Shpresa apo Drita./tvklan.al