“Kërkoni të drejtën, por me dhunuesin përballë”, Çobani: Të vërtetës do t’i shkojmë deri në fund!

Shpërndaje







19:54 03/12/2023

Divorci pas dy javësh nga celebrimi i një marrëdhënieje 10-mujore që nisi në Instagram ka sjellë një problem të madh për Andin. 27-vjeçari akuzohet nga bashkëshortja 18-vjeçare si dhunues e madje ka edhe një urdhër mbrojtjeje ndaj tij

Ndërmjetësja e “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Eni Çobani shpjegon se punonjësi i policisë nuk e ka njoftuar Andin se ndaj tij është hapur kjo procedurë që nuk do i lejonte largimin nga Shqipëria drejt SHBA-ve, ku edhe jeton. Seancat e divorcit dhe çdo veprim tjetër ligjor ndaj Andit janë zhvilluar në mungesë të tij.

Rëndësia e urdhrit të mbrojtjes ndikon në profilin e Andit në SHBA sepse përballë ligjit ai do të vijojë të njihet si dhunues nëse kjo situatë nuk zgjidhet.

Eni Çobani: Unë kam qenë ajo zonjë në vite që i kam thënë të tërë grave ngrini zërin, shkoni nëpër gjykata dhe kërkoni të drejtat tuaja, por ama përballë duhet të jetë personi i cili e sjell këtë dhunë! Pa personin dhunues ne nuk mund të provojmë deri në fund është dhunuar ose jo sepse Ardit, i dashur, ky djali është qytetar i SHBA-ve. SHBA është vend me ligje dhe ky vendimi këtë djalin do ta shoqërojë gjithë jetën, prandaj ajo nëna ngrihet dhe thotë ma pastro sepse ky djali këtë vendimin e ka pas në SHBA dhe ky është dhunues dhe në rastin më të parë që Andi Gjoka kapet me ndonjë vepër të çfarëdolloj natyre, ky është me precedent penal.

Dhe e kuptoni ju se sa rëndësi ka ky vendim në shtetin që ai jeton. Ai nuk jeton në Shqipëri, jeton në SHBA ku kalohet në filtër çdo vendimmarrje në çfarëdolloj shteti që ti e merr, prandaj Anila e dashur, nuk është problemi as i njohjes, as i ndarjes, as i 10 milionëve që normalisht ti i ke se detyrimisht i ke, për mua ka rëndësi dënimi penal. Ky djalë për ligjin është dhunues dhe është shumë e rëndë fjala dhunë.

Çobani përfundon seancën duke renditur hapat pasardhës për këtë situatë.

Eni Çobani: Marr përsipër me dhimbjen e Anilës, duke qenë një nënë vetë, pa diskutim, Anila, do t’i shkojmë deri në fund. Deri në fund! Do marrim vesh, si është marrë vendimi i dhunës në familjes, si është quajtur Armela Gjoka viktimë e dhunës në familje. Do merren tërë ato dokumentet që ka ai djali atje në celular, bashkë me celularin e Armela Gjokës dhe të dalë e vërteta, dhe të rinjtë të dashurohen, pa diskutim, por ama të lutem mos të ngremë pretendime që nuk na takojnë as privatisht, as publikisht./tvklan.al