“Kërkonin parajsën në Shqipëri dhe gjetën ferrin”, regjisori për shfaqjen “Luba”: Detyrim ndaj atyre grave

19:21 24/01/2023

Një shfaqje krejt ndryshe nga çfarë jemi mësuar të shikojmë është dhënë para pak ditësh në Teatrin Kombëtar Eksperimental. Bëhet fjalë për shfajen “Luba- Një histori tragjike dashurie”, e shkruar nga Ylljet Aliçka dhe me regji të Armand Borës, i cili e ka sjellë shfaqjen në formën “playback thetar” formë e parealizuar më parë në Shqipëri.

Regjisori Bora ishte i ftuar këtë të martë në emisioni “Rudina”, ku ka treguar më tepër rreth shfaqjes dhe formën në të cilën ai e ka sjellë, ai ka treguar se kjo është një formë e cila para se të merrte formën artistike është përdorur si metode terapeutike. Gjithashtu ai ka shtuar se historinë që ka vënë në skenë e ka parë si një lloj detyrimi ndaj gjithë atyre grave që kanë patur një fat të ngjashëm me personazhin Luba, të cilat lanë atdheun e për të gjetur lumturinë në Shqipëri, por këtu gjetën vetëm ferrin.

Rudina Magjistari: Çfarë është një “playback theater” për ta kuptuar Armand?

Armand Bora: Është e vërtetë, ndoshta kësaj radhe ajo që tërhoqi vëmendjen më të madhe është forma, “playback theater”. Për herë të parë kjo formë teatrore eksperimentohet në Shqipëri, prej vitit 75 është krijuar si një formë e mirëfilltë teatrore dhe janë rreth 200 kompani në botë që operojnë në këtë lloj forme. Interaktiviteti me publikun është thelbi i kësaj forme, por kërkon aktor të aftë të improvizojnë në momentin që dëgjojnë një histori, disa fjalë kyçe, menjëherë historia e tyre arrin të krijojë skena të zhvillojë dialogë të krijojë konflikte, të krijojë personazhe. Kërkon një lloj aktori jo të edukuar me atë metodën tradicionale riprodhuese por kërkon një aktor më fleksibël, me kulturë të madhe me eksperiencë jetësore.

Rudina Magjistari: Kur themi intervenon me publikun, cili është roli i publikut në këtë rast.

Armand Bora: Forma klasike është se është krijuar si teatër terapeutik. Ka qenë nevoja për të trajtuar njerëz me problem të ndryshme, me varësi të ndryshme, ata rrëfenin përjetimet dhe historitë e tyre dhe I shikonin të realizuara nga aktorët, në këtë moment vendoseshin në momentin e regjisorit, duke këshilluar aktorët se si duhet të vepronin njerëz me këto probleme dhe ata kalonin një katarsis. Nga kjo formë mjekësore, kaloi në formë më artistike ku personi që rrëfen historinë nuk është më një qytetar i zakonshëm apo problematik por dikush që është i përgatitur për të sjellë një histori.

Rudina Magjistari: Pra në çdo shfaqje kemi histori të ndryshme, apo publiku që inteferon është i njëjti?

Armand Bora: Në rastin tonë ne kemi ruajtur formën, por kemi të njëjtën histori. Është trajtuar forma e “playback theater”. Aventurë e bukur do ishte të sillnim histori të ndryshme, por kësaj here i kemi mëshuar përmbajtjes. Unë mendoj se ka qenë detyrim i madh i shoqërisë shqiptare për të trajtuar historinë e këtyre grave, të cilat lanë atdheun e tyre e menduan të ndërtonin Parajsën e tyre në Shqipëri dhe gjetën ferrin. Ka qenë një detyrim që në një farë mënyre televizioni, dokumentar të ndryshëm, apo letërsia, e kanë kthyer mbrapsht, ndërsa teatrit i ka munguar një personazh i tillë në skenë. Jam shumë i lumtur që në një farë mënyre edhe teatri e ka kthyer këtë lloj detyrimi ndaj kësaj kategorie grash që kaluan jetë të dhimbshme. Ju si televizion keni bërë disa emisione për këto gra që tashmë shoqëria shqiptare e njeh./tvklan.al