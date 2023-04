Kërpaçi: Ne realizojmë transport publik falas, do të fitojmë sepse kemi alternativë

23:06 17/04/2023

Nënkryetarja e Partisë së Lirisë, Floida Kërpaçi thotë se qytetarët shqiptarë nuk kanë asnjë arsye për të votuar Partinë Socialiste.

E ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Kërpaçi shprehet se kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” për Tiranën, Belind Këlliçi ka në programin e tij transportin publik falas teksa akuzon kundërshtarët politikë se nuk kanë asnjë program e madje se nuk kanë bërë asgjë gjatë qeverisjes së tyre.

Floida Kërpaçi: Një qytetar sot ka zero arsye për të votuar Rilindjen. Ne jemi çdo ditë me qytetarët, kurse kundërshtarët tanë nuk pranojnë as të vijnë në debate. Ne do të fitojmë sepse ne kemi alternativë. Pse kështu drejtohet Shqipëria, me tallava dhe tepsi? Do të drejtohet nga programet që ne kemi. Kandidati ynë, Këlliçi është shumë me vizion dhe e ka bërë të qartë programin. Ndryshe nga këta që nuk kanë bërë asgjë. Ne realizojmë transportin publik falas. Këta nuk kanë bërë asgjë. Do të ulim taksat për biznesin. Diferenca jonë me këta është se këta kanë rritur taksat e kanë dëbuar shqiptarët nga vendi. Këta nuk kanë asnjë program. Kryeministri e nisi fushatën me asnjë poster dhe më pas është mbuluar Tirana me fotot e tij./tvklan.al