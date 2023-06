Këshillat e këtyre tre shenjave duhet t’i mbani vath në vesh

Shpërndaje







23:40 21/06/2023

Dilemave tuaja për jetën dashurore, karrierën apo modelin e flokëve mund t’i japin fund këshillat e tre shenjave të zodiakut. Ato dinë si t’ju mbështesin dhe t’ju bëjnë të ndiheni të kuptuar, por nuk do jua kursejë fjalët e sinqerta dhe as nuk do ta zbukurojnë të vërtetën. Këshillat e tyre janë gjithmonë të bazuara tek të thënit e gjërave siç janë dhe vështirë se gabojnë.

Virgjëresha

Virgjëreshat pëlqejnë të japin këshilla, por nuk dallohen për servirjen e ëmbël të tyre. Janë persona të drejtpërdrejtë dhe të sinqertë ndaj këshilla e tyre mund t’ju ‘djegë’ pak, por është ajo që keni nevojë të dëgjoni. Janë të mirë për t’ju thënë jo atë që doni, por atë që duhet të dëgjoni dhe njerëzit kanë nevojë për miq të tillë.

Bricjapi

Të njohur si të drejtpërdrejtë dhe pragmatikë, Bricjapët janë të aftë në analizimin e fakteve dhe përcaktimin e hapave të mëtejshëm ndaj edhe këshilla e tyre nuk ndryshon nga kjo. Planeti i tyre udhëheqës, Saturni reflekton mençurinë, disiplinë dhe përgjegjshmëri ndaj mund të mbështeteni te këshilla e një Bricjapi për ndihmë në çfarëdolloj çështjeje. Si shenjë kardinale, iu pëlqen të udhëheqin kështu që nëse i përfshini në problemet tuaja, do t’ju çojnë në drejtimin e duhur me këshilla të mira.

Peshqit

Peshqit kanë shpirt të butë dhe personalitet të ndjeshëm dhe këshilla e tyre përveçse është e matur dhe e arsyeshme, është e vërtetë, e ndjerë dhe merr në konsideratë ndjenjat e personit tjetër.

Janë qenie shumë të kujdesshme dhe intuita i ndihmon në marrjen e vendimeve. Mençuria vjen nga të ndihmuarit të tjerët dhe Peshqit janë gjithmonë të gatshëm për ta bërë. Ndjeshmëria është një tjetër faktor i rëndësishëm pasi ata lidhen më thellësisht me personin tjetër duke u përpjekur të kuptojnë rrethanat, por edhe zemrën e tij./tvklan.al