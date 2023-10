Këshilli i PD: Protesta në çdo skaj kundër Ramës

23:23 27/10/2023

Berisha: Betejë të gjatë, idealeve të demokratëve nuk i vendoset “non-grata”

PD u ka bërë thirrje të gjithë anëtarëve dhe simpatizantëve saj që të bashkohen në një front opozitar për të nisur betejën me qeverinë “Rama”. Në rezolutën e miratuar në Këshillin Kombëtar, PD e drejtuar nga Berisha theksohet se do të nisë mobilizimi i strukturave të partisë në të gjithë vendin. Ish-kryeministri Sali Berisha tha se opozita do të vijojë betejën në Parlament në seancën e ardhshme, ndonëse vetë ai dhe 22 deputetë të tjerë janë të përjashtuar.

“Se në rast se javën e kaluar ulën dritat e Kuvendit, shpejt do të ulen dhe dritat e qeverisë dhe do t’u japim vendin që meritojnë. Opozita e bashkuar do votojë betejën pa kthim në Parlament, por njëkohësisht do nisim dialogun me të gjithë këto segmente të agresuara, do i bashkojmë ato në betejën tonë. Do shtrijmë betejën që nisëm në Parlament, nëpër sheshe, rrugë e rrugicat e Shqipërisë.”

Akuzat e SPAK ndaj tij i cilëson si procesi i shekullit që do të marri përgjigje të ashpër nga opozita.

“Ju garantoj sot unë ju se ata që nisën procesin e shekullit do të përballen me gjyqin e shekullit kundër tyre. Atë gjyq do ua bëj në të gjitha rrugët dhe sheshet e Shqipërisë. Me atë gjyq, ata do të dalin të mundur siç janë.”

Berisha thotë se SPAK nuk do të kishte ngrituar akuza ndaj tij për privatizimin e ish-kompleksit “Partizani”, nëse para dy viteve do të kishte pranuar të bashkëqeverisje me Edi Ramën.

“Edi Rama, qeverisjen pas 25 prillit e kishte mbyllur me Lulzim pengun. Ky i fundit i kapur peng me dosjen që ia mban varur Edi Rama, shiti zgjedhjet dhe në fund dërgoi njerëzit e tij për të marrë uratën e Sali Berishës, për bashkëqeverisje. Atë ditë nëse do kisha pranuar atë marrëveshje, sot ju garantoj se nuk do të isha non-grata, nuk do të kisha dhëndrin padrejtësisht në burg.”

Ish-kryeministri u zotua para anëtarëve të Këshillit Kombëtar se frytet e aksionit të opozitës do i marrin në zgjedhjet e 2025.

“Deri në vitin 2025, luani do të jetë i zgjuar dhe do të përballet me hienat që menduan se mund t’ia hedhin shqiptarëve me një diktaturë të dytë. Luani, ju, do i përmbysni ata!”

Më herët, në konferencën për gazetarët, Berisha i cilësoi masat e vendosura nga gjykata ndaj tij të jashtëligjshme, ndërsa ftoi kryeministrin që të votojnë në parlament heqjen e mbrojtjes që ofron mandati i deputetit.

