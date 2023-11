Këshilli Ministror i OSBE-së/ Hasani takim me Sekretarin e Jashtëm britanik, Cameron

09:04 30/11/2023

Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani, po merr pjesë në takimin e 30-të të Këshillit Ministror të OSBE-së, që mbahet në Shkup të Maqedonisë së Veriut, në datat 30 Nëntor-1 Dhjetor 2023.

Pak pas mbërritjes në Shkup, Ministri Hasani është takur me Sekretarin e Jashtëm britanik, David Cameron.

“Kënaqësi të nisja angazhimin në Këshillin Ministror të OSBE në Maqedoninë e Veriut, me takim me Sekretarin e Jashtëm David Cameron. Diskutuam planet për avancimin e agjendës sonë dypalëshe dhe bashkëpunimin tonë të shkëlqyer për çështje shumëpalëshe”, nënvizoi Minstri Hasani në platformën X.

A pleasure to start off the engagements at #OSCEMC2023 ???????? with a meeting with Foreign Secretary @David_Cameron. We discussed plans on advancing our bilateral agenda and our excellent collaboration on multilateral issues. ???????? ???? ???????? pic.twitter.com/ySWbSlmfbU