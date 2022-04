Këshilltari i Zelensky paralajmëron: Nëse bie Ukraina, trupat ruse do të jenë në dyert e...

18:22 26/04/2022

“Rusia synon që të destabilizojë rajonin Transnistria në Moldavi dhe nëse Ukraina bie, trupat ruse do të shkojnë drejt kryeqytetit të Moldavisë”. Kështu ka paralajmëruar një këshilltar i Presidentit Volodymyr Zelensky.

Në një mesazh në rrjetet sociale, Mykhailo Podolyak la të kuptohet se Moldavia duhet të presë për ‘mysafirë’.

“Lajm i keq: Nëse Ukraina bie, trupat ruse do të jenë nesër në portat e Chisinau-t. Lajmi i mirë: Ukraina do të sigurojë përfundimisht sigurinë strategjike të rajonit. Por duhet të punojmë si ekip”, tha ai.

Gjatë ditës së sotme, dy shpërthime kanë dëmtuar antenën e radios që transmetonte rusisht nga një rajon seperatist. Deri më tani askush nuk ka marrë përgjegjësi për sulmet./tvklan.al

Russia wants to destabilize the Transnistrian region & hints Moldova should wait for “guests”. Bad news: if Ukraine falls tomorrow Russian troops will be at Chișinău’s gates. Good news: Ukraine will definitely ensure strategic security of the region. But we need to work as a team