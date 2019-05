“Këtë mendjemadhen do ta bëj për vete…” (Video)

Valbona Halili është një këngëtare mjaft e njohur dhe e dashur për publikun, kryesisht në muzikën popullore të Shqipërisë së Mesme.

Sot ajo ishte e ftuar në emisionin “Rudina” në Tv Klan, për të folur për klipin më të fundit që ka nxjerrë, të titulluar “Zemrën ma ke borxh”. Gjatë emisionit, si rrallë herë ajo gjithashtu foli edhe për jetën private dhe tregoi takimin e parë me bashkëshortin.

“U bënë vite që jam njohur me Arturin. Ka qenë koncerti im i parë në Zvicër kur jemi takuar për herë të parë, ai është muzikant. Më bëri për vete dhe kuptova që mes nesh lindi diçka. Me kalimin e kohës gjërat erdhën natyrshëm dhe lidhja jonë u finalizua me ardhjen në jetë të tim biri. Arturi është një baba shumë i mirë dhe krahu djathtë i imi. Ai ishte tirons tipik dhe më ngacmoi shumë, unë delikate në natyrën time, por ma mori zemrën. Ne ishim grup kur shkonim nëpër koncerte dhe ai thoshte: “Këtë mendjemadhen do ta bëj për vete” dhe më bëri”, tha Halili./tvklan.al