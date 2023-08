Këtë shenjë e ndjek tersi, por gjithmonë ia del!

Shpërndaje







21:15 20/08/2023

Nëse supozojmë se çdo shenjë e zodiakut ka karakteristikat e veta dhe çdo person i jep formë, në një farë mase fatit të tij, atëherë me të vërtetë ka shenja më me fat dhe më të pafat. Por edhe nëse jemi si këta të fundit, ne mund të bëjmë shumë gjëra për ta ndryshuar.

Le të shohim shenjën më të pafat dhe renditjen sipas zodiakut.

Shenja më e pafat: Akrepi!

Planeti i tij sundues është Plutoni, i cili shoqërohet me tragjedi dhe mësime në jetë. Megjithatë, Akrepat kanë një aftësi unike për t’i kthyer sfidat në forcë dhe për t’ja dalë mbanë.

Shenja më me fat: Shigjetari!

Me Jupiterin si planetin e tij sundues, të lidhur me fatin e mirë, bujarinë dhe bollëkun, jeta për Shigjetarin është një thesar me përvoja dhe aventura të paharrueshme. Natyra e tij kureshtare kombinohet me optimizmin dhe kështu vetëm gjëra të bukura ndodhin.

Pjesa tjetër e shenjave, nga ajo më me fat tek shenja më e pafat, janë si më poshtë:

Bricjapi

Luani

Demi

Peshku

Peshorja

Ujori

Dashi

Binjakët

Virgjëresha

Gaforrja./tvklan.al