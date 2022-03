“Këto këngët ishin për zemrat e thyera”, Anxhela Peristeri zbulon bashkëpunimin e ri

13:26 27/03/2022

Në planet artistike të Anxhela Peristerit duket se këtë vit do jenë projektet personale, teksa tregon në “Jo Vetëm Modë” në Tv Klan se do të bëjë pak pushim nga festivalet. Në 1 Prill pritet koncerti i saj recital “Aromë Gruaje” me 21 këngë, ku pjesë do të jenë edhe ato të mini-albumit të ri, “N’Tiranë”. Më tej, Anxhela ka në planet e saj një bashkëpunim me një emër të njohur e të dashur për të gjithë.

Orinda Huta: Çfarë planesh të tjera ke në vazhdimësi?

Anxhela Peristeri: Plane në vazhdimësi janë këngët e sezonit veror që sigurisht do jenë pak më me ritëm sepse këto të pesta ishin për zemrat e thyera.

Orinda Huta: Ke ndonjë bashkëpunim?

Anxhela Peristeri: Kam një bashkëpunim që do të jetë ndoshta nga Shtatori-Tetori me Labinot Tahirin, që mezi po e pres se është një nga këngëtarët e mi të preferuar./tvklan.al