Këto veshje do jenë shpëtim prej vapës së madhe

19:27 22/08/2023

Kur temperaturat fillojnë të rriten, procesi i veshjes bëhet mjaft i ndërlikuar. Sidomos në ato ditë kur atmosfera bëhet aq mbytëse sa e vetmja gjë që duam të bëjmë është të veshim rrobat e banjës dhe të transferohemi në një shezlong me pamje nga deti.

Nëse humbni shumë kohë para pasqyrës dhe s’dini çfarë të vishni ne do ju japim disa këshilla që do e lehtësojnë punën dhe do ju ndihmojnë ta përballoni të nxehtin plot komoditet e stil.

Në përgjithësi, veshjet që zgjedhim kanë nuanca të lehta dhe kryesisht material i linosë apo saten që janë “shpëtimtare” prej vapës:

