Khloe Kardashian pozon me bikini e shtrirë në një jaht

14:20 12/07/2022

Bukuroshja ka mahnitur ndjekësit me format e saj trupore

Ndodhemi në sezonin e verës dhe shumica e njerëzve tashmë po shijojnë pushimet e tyre. Mes tyre është edhe Khloé Kardashian, e cila kujdeset të ndajë çdo ditë me ndjekësit foto nga jeta e saj.

Personazhi i njohur televiziv shihet mbi një jaht luksoz ndërsa ka lënë pa fjalë 261 milionë ndjekësit e saj. E për këtë shkak janë format e saj trupore. Në foto, bukuroshja pozon me bikini të vogla të zeza ndërsa shihet edhe me syzet e saj të diellit.

Postimin bukuroshja e shoqëroi me një mbishkrim “Fakt interesant. Më pëlqen Michael McDonald’s. Por përpiqem të mos e mbaj mendjen aty”.

Ky mbishkrim tregon për simpatinë e Yllit të Keeping Up Ëith the Kardashians për këngëtarin e njohur amerikan Michael McDonald dhe veçanërisht për hitin e tij ‘I Keep Forgettin’.

Sakaq sa i përket jetës private Daily Mail raporton se Khloé dhe ish-partneri i saj Tristan Thompson mund të jenë ribashkuar.

Klan News