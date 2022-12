Kida dhe Era Istrefi bëjnë ‘xing’ me veshjet në videoklip

Shpërndaje







23:39 29/12/2022

Tendencat më të fundit të modës përqafohen shumë shpejt nga të famshmit, që jo pak herë edhe bëjnë ‘xing’ me veshjet. Së fundmi, Kida dhe Era Istrefi kanë zgjedhur që në videoklipet e tyre respektive të zgjedhin veshje nga Jean Paul Gaultier dhe ka rezultuar të kenë paraqitje të ngjashme.

Këtë vit, stilisti ka sjellë si trend pikat shumëngjyrëshe në veshje të puthitura pas trupit. Fustane, bluza me mëngë të gjata, kostume njëpjesëshe, funde dhe bikini janë përzgjedhja e Gaultier.

Kida dhe Era, si dy nga vajzat më me stil në industrinë e muzikës kanë preferuar pikërisht këtë trend të ri. Kida ka zgjedhur versionin e kostumit njëpjesësh shumëngjyrësh në bashkëpunimin e saj të fundit me Dafina Zeqirin, “Ai me mu s’o”, të kombinuar me taka platformë në ngjyrë të verdhë.

Në këngën e saj të publikuar të enjten, “Idiot”, Era ka preferuar versionin e kostumit me bluzë të shkurtër dhe fund, ngjyrat e pikave janë në të verdhë, të kaltër dhe vishnje ndërsa e ka kombinuar me çizme gri deri pak poshtë gjurit të mbuluara në gurë të ndritshëm./tvklan.al