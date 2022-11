“Kievi drejt dimrit më të keq që nga Lufta e Dytë Botërore”

Sulmet ruse godasin një maternitet në Zaporizhia, humb jetën 1 i porsalindur

Një dimër i zymtë i pret tre milionë banorët e kryeqytetit ukrainas, për shkak të dëmeve të shkaktuara në infrastrukturën energjetike të vendit nga bombardimet ruse.

Kështu shprehet Kryetari i bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko për tabloidin gjerman Bild.

”Ky është dimri më i keq që nga Lufta e Dytë Botërore”, tha Klitschko.

Qeveria ukrainase ka këshilluar qytetarët e saj të kursejnë energji elektrike ndërsa ka premtuar strehimore të cilat do të ofrojnë ngrohje dhe ujë.

“Nëse sulmet masive ruse ndodhin përsëri është e qartë se rryma elektrike nuk do të rikthehet për orë të tëra, dhe këto strehimore do të hyjnë në veprim me të gjitha shërbimet kryesore”, ka thënëVolodymyr Zelensky.

Dhe sa i përket sulmeve ruse, këto të fundit kanë goditur një një maternitet në qytetin e Zaporizhzhias, ku për pasojë ka mbetur i vrarë një foshnjë e porsalindur.

Sakaq, për herë të parë që nga fillimi i luftës Britania e Madhe do ti dërgojë Ukrainës helikopterë. Lajmin e bëri të ditur sekretari i mbrojtjes Ben Uallas, i cili e bëri njoftimin nga Oslo ku po takohet me aleatët për të diskutuar mbështetjen ushtarake për Kievin.

