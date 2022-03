Kievi i rrethuar nga rusët, muzikë simfonike nëpër sheshe

Shpërndaje







23:49 09/03/2022

Muzikantët e orkestrës simfonike luten për paqe

Muzikantët luajtën himnet e Ukrainës dhe të Bashkimit Europian, si dhe pjesë të tjera nga kompozitorë të njohur botëorë. Artistët thanë se po ekzekutonin këto pjesë muzikore si një “aksion paqeje”.

Koncerti në këtë mjedis të hapur, i quajtur “Qielli i lirë” u ndoq në sheshin qendror të Kievit nga dhjetëra njerëz që mbanin flamuj kombëtarë dhe u transmetua drejtpërdrejt në kanalet televizive ukrainase.

Forcat e mbrojtjes ishin aty pranë në rrugë, duke kontrolluar lëvizjen e automjeteve pas barrikadave dhe fortifikimeve që shihen kudo në kryeqytetin ukrainas.

“Ukraina nuk është zhdukur ende. Fati do të na buzëqeshë akoma vëllezërve ukrainas“. Këto tekste të himnit kombëtar të Ukrainës janë dëgjuar në mbarë botën që nga fillimi i luftës së Rusisë kundër Ukrainës, më 24 Shkurt 2022. Edhe ukrainasit anembanë botës e kanë kënduar himnin e tyre, me krenari duke shprehur ndjenjën e tyre të thellë të protestës ndaj agresionit rus, dashurinë për lirinë e vendit të tyre dhe dëshirën për paqe.

Ditët e fundit, muzikantë të njohur në mbarë botën kanë përdorur hashtagun #StandËithUkraine, për të treguar solidaritetin e tyre. Himni ukrainas është luajtur ditët e fundit nga orkestra të mëdha në mbarë botën.

Pas gati 40 vjetësh, Sting ri-incizoi baladën e tij kundër Luftës së Ftohtë “Russians”. Në një video të postuar në Instagram, ai shihet i ulur në një studio me një violinçelist, duke performuar këngën të cilën e shkroi në vitin 1985 për albumin e tij debutues solo “The Dream of the Blue Turtles”. Në të, Sting i bën thirrje njerëzimit të përbashkët. “Nuk ka gjë të tillë si një luftë e fitueshme“, thotë një rresht i këngës.

Klan News