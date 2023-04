Kilogramë të tepërt e strija, DJ Rose flet për ndërhyrjet e tatuazhet pas lindjes së fëmijëve: Po ngushëlloja veten

12:13 26/04/2023

Erida Kadena, e njohur si DJ Rose, është një prej figurave publike që ka pranuar pa asnjë kompleks ndërhyrjet e saj estetike. Në programin “Shije Shtëpie” në Tv Klan, ajo u shpreh se i vjen keq kur të rinjtë bëjnë ndërhyrje për shkak të mungesës së vetëbesimit por përkrah rastet kur e shohin si të nevojshme për të korrigjuar veten ose për të gjetur identitetin e tyre.

Në rastin e saj, ndërhyrjet dhe tatuazhet kanë ndodhur në momente kur pamja ndryshoi për shkak të shtatzënive dhe përpiqej të ngushëllonte veten, ndonëse nuk e përmbushën.

Erida Kadena: Unë kam bërë shumë gjëra në fytyrën time, më saktë në trupin tim por i kam bërë me shumë dashuri, me shumë kënaqësi dhe i kam bërë edhe për nevojë sepse me lindjen e gocës, me lindjen e parë, unë shtova 20 e ca kile. Kanë kaluar 12 vite, i kam hequr, i hoqa më saktë. Me lindjen e djalit, shtova 32 kile dhe nuk kishte shans të hiqeshin. Unë jam marrë me sport 20 vite dhe celulitin nuk e njihja. Realisht 32 kile shtesë, strija, më fal, gjoks jo të rregullt… e vuaja shumë, e vuaja psikologjikisht shumë dhe u rebelova, ndryshova një stil në dukshmërinë time, pa prekur pjesën e ndërhyrjeve, nuk kam vajtur atje akoma.

Fillova bëra tatuazhet, prindërit e mi nuk ishin dakord edhe pse unë isha nënë e dy fëmijëve ndërkohë. Tim shoq nuk e kam kundër as për tatuazhet, as për ndërhyrjet, madje e kam përfshirë por e lëmë për më pas këtë. Ndryshova stilin, mbase kënaqja pak veten prandaj dua të dal tek ajo pjesa, unë po ngushëlloja veten, nuk ishte njësoj. Jo se pendohem, për asnjë nga tatuazhet e mia në trup i kam bërë me dashuri, por nuk ma mbushi atë që unë mendova./tvklan.al