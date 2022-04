Yuri Kim: Kërcënimet ndaj drejtësisë duhet të ndalojnë

19:17 15/04/2022

“Veprimet tuaja nuk janë aq të fshehura sa mendoni”

Ambasadorja Amerikane Yuri Kim, në një reagim në rrjetet sociale ka denoncuar përpjekjet që sipas saj po bëhen për të minuar reformën në drejtësi.

“Teksa reforma në drejtësi po fillon të prodhojë gjithnjë e më shumë rezultate, kundërshtarët po shtojnë përpjekjet për të minuar elementët kryesorë, përfshirë vettingun. Ata që angazhohen në kërcënime, frikësim, shpifje, nxitje korruptive duhet të ndalojnë. Veprimet tuaja nuk janë aq të fshehura sa mendoni”, thotë ambasadorja në mesazhin e vet.

Më tej ajo thekson se Presidenti Biden e ka bërë të qartë se lufta kundër korrupsioni është një interes thelbësor i sigurisë kombëtare të Shtetet e Bashkuara, ndaj nënvizon ambasadorja “SHBA do të vazhdojë të mbështesë fuqishëm zbatimin e reformës në drejtësi në Shqipëri”.

Tv Klan

1/2 As justice reform is beginning to produce more & more results, opponents are increasing efforts to undermine key elements, including vetting. Those engaging in threats, intimidation, slander, corrupt inducements should stop. Your actions are not as hidden as you think.