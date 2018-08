Kim Kardashian dhe Mario grimojnë një grua të vdekur

Kim Kardashian e ka shprehur gjithmonë afeksionin që ka për grimin dhe bukurinë. Por në episodin e kaluar të “Keeping Up With the Kardashians”, ajo u trajnua për t’i bërë grimin të vdekurve, pasi insistonte se ishte “e fiksuar” pas vdekjes.

37-vjeçarja u shfaq duke kërkuar truke grimi për t’i bërë të vdekurit të duken sa më mirë. Ajo madje i kërkoi edhe të ëmës, Kris Jenner të shtrihej e të pretendonte se ishte e vdekur, në mënyrë që të praktikohej me të.

Por kur vizitoi një mort, së bashku me grimierin shqiptar, Mario Dedivanoviç, për t’u trajnuar nga një profesionist, Kim u trondit. Amber Carvaly u shpjegoi edhe sesi balsamosen të vdekurit, madje edhe si ia rimodelojnë tiparet dikujt që është qëlluar në fytyrë.

“Po më dhemb stomaku. Mendoja se isha shumë mirë dhe tani papritur jam: ‘O Zot mund të vjell’. Ne vërtetë kërkuam një ekperiencë autentike, por po filloj ta rimendoj këtë”, u shpreh Kardashian.

Ata u tmerruan kur hynë në një dhomë, ku ndodhej e shtrirë një e moshuar, pasi menduan se ishte e vdekur. Por kur Kim u afrua kuptoi që gruaja po merrte frymë, u qetësua dhe nisi të ngacmonte grimierin e saj, duke i thënë se e shikon si “karrierën e tij”.

Marios “i pëlqeu” idea, por tha se nuk do të mund të nxirrte fotografi në Instagram, apo në tapetin e kuq.

Më pas 37-vjeçarja pranoi se ishte një eksperiencë e vështirë, por gjithashtu frytdhënëse, pasi mësoi shumë gjëra. Ajo gjithashtu tha se ishte shumë e kënaqur që Mario ishte me të, pasi e dinte që kur të vijë dhe dita e saj, do të ishte në duar të mira.

Fiksimi i saj për të grimuar të vdekurit nisi kur pa një arkivol të hapur dhe personi dukej “ndryshe”. Kim Kardashian u tha motrave të saj lidhur me këtë: “Ndihem shumë keq që dikush do të mbahet mend jo si vetvetja”. Khloe e mbështeti duke thënë: “Kur dikush vdes dhe ti i shikon duhet të thuash që po prehen në paqe, pasi duken shumë bukur”.

Më pas Kim shpjegoi para kameras: “Unë e di që vdekja është një temë me të vërtetë e rëndë, por unë jam e fiksuar. Unë dua vetëm të përgatis veten që kur të vijë koha mos ta bëj një gjë aq të frikshme. Vdekja është pjesë e jetës, kështu që të vdekurin duhet ta mbajmë mend si vetvetja”./tvklan.al