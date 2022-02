Kim Kardashian kundër veshjes së saj në “Met Gala 2021”

22:20 11/02/2022

Bukuroshja thotë se i pëlqen të ndihet komode dhe të rrijë pa grim

Veshja e shumëpërfolur e Kim Kardashian në “Met Gala 2021”, nga linja e veshjeve “Balenciaga” e mbuluar tërësisht nga koka te këmbët me një veshje të zezë, i habiti të gjithë fansat e saj, por nuk i shpëtoi as syrit kritik të stilistëve të ndryshëm të modës.

Mësohet se ylli i “Keeping Up With The Kardashians” ka qenë kundër kësaj veshjeje. Ajo është shprehur: “Kam qenë kundër asaj veshje. Mendova: Nuk e di se si mund ta mbaj maskën. Pse do të doja të mbuloja fytyrën time?” Drejtori kreativ i Balenciaga-s dhe ekipi më thanë: “Kjo është një gala kostumesh. Kjo nuk është një festë ku të gjithë duken bukur. Ka një temë dhe ti duhet të mbash maskën. Kjo është veshja”.

Drejtori kreativ Demna Gvasalia shpjegoi domethënien e veshjes së Kim në “Met Gala” dhe këmbëngulte se maska ishte mjaft e rëndësishme për të kompletuar të gjithë pamjen e saj misterioze. Sa i përket stilit të saj të ardhshëm, ylli i “Keeping Up With The Kardashians” tha se ka ardhur koha të ndihet komode dhe të qëndrojë pa grim.

