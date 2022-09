Kim Kardashian në kopertinën e “American Dream”

00:00 07/09/2022

41-vjeçarja rrëfen jetën e saj private

Kim Kardashian di si të marrë vëmendjen e të gjithëve. Kësaj here 41-vjeçarja në një intervistë për «American Dream» ka ardhur tërsisht e tjetërsuar me flokëdhe vetulla në nuancat e bjondes, por si gjithmone seksi dhe provokuese. Me një xhaketë xhins dhe pantollona të rëna, Kim ka ekspozuar në kopertinën e revistës të pasmet e saj.

E njohur për asgjë, por njëkohësisht kryefjala e mediave rozë Kim ka folur në këtë intervistë më tepër për jetën e saj private, studimet e saj për drejtësi dhe rutinën e përditshme. Ajo pohoi se i është dashur të dalë shpesh nga zona e saj e rehatisë për të shkëlqyer me veshjet e saj në dalje të ndryshme publike.

41-vjeçarja ka qënë kohëve të fundit në qendër të vëmendjes për ndarjen me aktorin Pet Davidson me të cilin qëndroi për rreth 9 muaj.

Tv Klan