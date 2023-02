Kim Kardashian shfaqet me poza të “nxehta”

Shpërndaje







11:26 04/02/2023

Bukuroshja po përgatitet për ditën e Shën Valentinit

Na ndajnë vetëm pak ditë nga dita e Shën Valentinit, por kjo nuk e ka penguar bukuroshen Kim Kardashian që të nisë që tani përgatitjet për ditën e veçantë.

42-vjeçarja pozoi me të brendshme nga marka e saj Skims teksa ndodhej në dhomën e saj të gjumit. Ish-bashkëshortja e reperit Kanye Ëest u ul në gjunjë për të realizuar disa foto provokuese.

Ylli i “Keeping Up With The Kardashians” megjithatë duke se nuk ka ende një partner me të cilin të festojë ditën e shënuar pasi është ende beqare.

Nëna e katër fëmijëve ishte në një romancë për herë të fundit me humoristin e “Saturday Night Live”, Pete Davidson, i cili tashmë ka nisur një lidhje romantike me një 26-vjecare.

Ndërkohë, fotot provokuese të Kim të cilat u postuan në llogarinë e saj të Instagram ku ajo numëron mbi 344 milionë ndjekës morën shumë pëlqime dhe komente nga ana e fansave të saj.

Klan News