Kim: Kina dhe Rusia synojnë të ndikojnë në Shqipëri

23:47 29/09/2022

“Sërish koha për të zgjedhur rrugën nga perëndimi”

Përpjekjet për ndikim rus apo kinez në Shqipëri nuk janë vetëm fjalë, por ka edhe vepra konkrete, sipas ambasadores amerikane Juri Kim. Këtë ajo e pohoi në një intervistë në emisionin Opinion në Tv Klan.

Ambasadorja Kim: Rusët, kinezët dhe të tjetër janë në përpjekje të pareshtura që synojnë të ndikojnë…

Blendi Fevziu: edhe këtu?

Ambasadorja Kim: Kështu mendoj.

Blendi Fevziu: Edhe në media?

Ambasadorja Kim: Po.

Blendi Fevziu: A keni informacion ose gjëra konkrete? Informacion konkret?

Ambasadorja Kim: Po.

Blendi Fevziu: Mund ta ndani me ne?

Ambasadorja Kim: Jo.

Blendi Fevziu: Jo? Por ju i dini

Ambasadorja Kim: Po.

Blendi Fevziu: Edhe në media.

Tha se nuk kishte më shumë informacione për çështjen e parave ruse të përdorura për lobim në Partinë Demokratike.

Ambasadorja Kim: Nuk kam ndonjë gjë më shumë për të bërë publike se sa asaj që ka ardhur nga Uashingtoni. Nuk do të komentoj ndonjë rast specifik.

Vlerësoi rolin e Shqipërisë për çështjen e konfliktit në Ukrainë dhe kundër agresionit rus.

Ambasadorja Kim: Shqipëria ishte gjithashtu një nga vendet e para që dhuroi materiale për Ukrainën. Prandaj jemi shumë krenarë që jemi krah për krah si të thuash me Shqipërinë në përgjigjen ndaj Rusisë.

Për kërcënimin nga Irani tha se ndihma e shteteve të bashkuara nuk do të mungojë.

Ambasadorja Kim: Prandaj ne do të vazhdojmë ta mbështesim Shqipërinë, përfshirë edhe duke punuar me ekspertët tuaj për të ndërtuar mbrojtjen tuaj kibernetike dhe për të korrigjuar kërcënimet që mund të kenë ekzistuar.

Zbuloi pak detaje nga takimi me kreun e Partisë së Lirisë Ilir Meta.

Blendi Fevziu: Ishte në një mendje me ju për të gjitha temat?

Ambasadorja Kim: Jo, sigurisht që jo.

Një takim të ngjashëm tha se nuk mund ta ketë me ish-Kryeministrin Berisha pasi pozicioni është i qartë.

Ambasadorja Kim: Mund t’ju them se në asnjë moment nuk do të jetë e mundur për mua apo për ndonjë zyrtar të Shteteve të Bashkuara që të takohet me dikë të përcaktuar nga Sekretari i Shtetit për korrupsion madhor apo për minimin e demokracisë. Kjo nuk do të ndodhë.

Nisma për amnisti fiskale tha se duhet të garantojë luftën ndaj parave të pista.

Ambasadorja Kim: Mendimi ynë për mekanizma si amnistia fiskale dhe hapat që Shqipëria duhet të ndërmarrë për të luftuar pastrimin e parave është shumë i qartë dhe shumë i njohur. Nuk e kam parë versionin e fundit të amnistisë fiskale, por le ta shohim.

Përsëriti të njëjtin qëndrim për shkarkimin e Gledis Nanos për të cilin tha se nuk e priste.

Ambasadorja Kim: Dhe është e vërtetë që ne e vlerësojmë Z. Nano dhe bashkëpunimin e tij me ne.

Vlerësoi punën e SPAK dhe tha se pritet ende më shumë duke pasur parasysh mbështetjen që ka pasur.

Kur ka qenë hera e fundit Blendi kur dy ministra, dy ministra të fuqishëm, të partisë në pushtet, menjëherë pasi kanë lënë zyrën.

Për çështjen e inceneratorëve Kim thotë se SPAK duhet lënë të bëjë punën e saj.

Ambasadorja Kim: Lëreni SPAK të bëjë punën e tij.

Blendi Fevziu: Po punon në atë drejtim?

Ambasadorja Kim: Lëreni SPAK të bëjë punën e tij.

Në fund të mandatit të saj në Shqipëri, Kim ka një mesazh.

Ambasadorja Kim: Është koha që populli shqiptar dhe qeveria shqiptare të zgjedhin përsëri se cilën rrugë do të zgjidhni. Mendojmë se rruga është përpara drejt të ardhmes, drejt perëndimit…

