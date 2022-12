Kim: Kreu i SPAK pa frikë e favore kundër krimit e korrupsionit

12:20 14/12/2022

Rama: Nuk e zgjedh as ambasada, as opozita, as qeveria, por KLP

2 ditë përpara zgjedhjes së kreut të ri të SPAK, ambasadorja amerikane në Tiranë, Yuri Kim, ka apeluar sërish për rëndësinë e këtij procesi.

“Javën e fundit jemi takuar me çdo anëtar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP) për të nënvizuar rëndësinë e zgjedhjes së një drejtuesi të ri të SPAK-ut, i cili – pa frikë e favore – do të intensifikojë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar”, tha Kim.

Në reagimin e saj diplomatja amerikane thotë se SHBA po e monitoron nga afër procesin.

“Reforma në Drejtësi nuk është vetëm një kërkesë për anëtarësimin në BE; është kërkesa e drejtë e popullit shqiptar. SHBA do të qëndrojë gjithmonë me popullin e Shqipërisë. Ne do të vazhdojmë të mbështesim me vendosmëri zbatimin e reformës në drejtësi. Kjo nuk do të ndryshojë. Ne do të monitorojmë nga afër procesin e përzgjedhjes së SPAK-ut për të siguruar që reforma në drejtësi të ecë përpara”, u shpreh ambasadorja.

Pas këtyre deklaratave ka reaguar Kryeministri Edi Rama që thotë se e mbështet qëndrimin e Shteteve të Bashkuara.

“Jam plotësisht dakord me Ambasadën Amerikane në Tiranë dhe boll me thashethemet e katundit politik e mediatik! Kreun e SPAK s’e zgjedh as qeveria, as foltorjavulorjafallgjorja, as ambasada jo e jo, po një institucion i quajtur Këshilli i Lartë i Prokurorisë, që varet vetëm nga anëtarët e vet”, shkruan ai.

Rama u kërkon anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë që të votojnë të painfluencuar për kreun e SPAK.

“Prandaj anëtarët e KLP të mos dëgjojnë askënd përveç kandidatëve, të mos lexojnë asgjë përveç biografisë profesionale të kandidatëve, të mos influencohen nga askush përveçse nga profili e performanca e kandidatëve! Ata japin llogari vetëm para pasqyrës së tyre dhe askujt tjetër”, u shpreh Kryeministri.

Në garë për të zëvendësuar Arben Krajën në krye të prokurorisë së Posaçme janë Adnan Xholi, Altin Dumani dhe Edvin Kondili.

Postimi i plotë i Ambasadores Yuri Kim

“Gjatë javës së fundit jemi takuar me çdo anëtar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP) për të nënvizuar rëndësinë e zgjedhjes së një kreu të ri të SPAK, i cili do të intensifikojë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pa frikë apo favore. Procesi i përzgjedhjes nuk duhet të ndikohet nga ata që kanë interes të kufizojnë ose manipulojnë hetimet. Ky është thelbi i reformës në drejtësi: drejtësia duhet të jetë e verbër ndaj pushtetit, prokurorët e gjyqtarët duhet t’i trajtojnë të gjithë si të barabartë para ligjit, institucionet duhet të jenë të pavarura.

Reforma në drejtësi nuk është vetëm një kusht për anëtarësimin në BE; është kërkesë e drejtë e popullit shqiptar. SHBA do të qëndrojë gjithmonë me popullin e Shqipërisë. Ne do të vazhdojmë të mbështesim me vendosmëri zbatimin e reformës në drejtësi. Kjo nuk do të ndryshojë. Do të monitorojmë nga afër procesin e përzgjedhjes për SPAK për t’u siguruar që reforma në drejtësi të ecë përpara”.

