Kim përshëndet plotësimin e “Kushtetueses” me 9 anëtarë: Hapi tjetër, Gjykata e Lartë

13:36 14/12/2022

Ambasadorja amerikane në Tiranë, Yuri Kim, ka përshëndetur plotësimin e Gjykatës Kushtetuese me 9 anëtarë. Kim thotë se ky është një moment historik për implementimin e Reformës në Drejtësi. Ambasadorja thotë se tashmë hapi i radhës është plotësimi i Gjykatës së Lartë në fillim të vitit të ardhshëm.

“Gjyqtari i 9 i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë u betua. Gjykata Kushtetuese arriti funksionalitetin në Dhjetor 2020 me 7 gjyqtarë. Tani, për herë të parë që nga Tetori i 2016, Gjykata Kushtetuese ka trupë të plotë. Ky është një moment kyç në zbatimin e reformës në drejtësi. Gur mbi gur… Ky ishte rezultati i bashkëpunimit midis institucioneve, përfshi Presidencën, Parlamentin, KED, Gjykatën e Lartë. Hapi tjetër: Presim plotësimin e trupës së Gjykatës së Lartë në fillim të vitit tjetër, që më shumë çështje të përpunohen në kohë. Urime dhe suksese!”, shkruan Kim.

Genti Ibrahimi është gjyqtari i 9 i Gjykatës Kushtetuese. Ai u betua ditën e martë në një ceremoni në ambientet e Presidencës./tvklan.al

