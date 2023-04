Kim takim me Metanin: SHBA do ndihmojë në forcimin e institucioneve të drejtësisë në Shqipëri, siç është ILD

15:20 11/04/2023

Ambasadorja e SHBA-së në Shqipëri, Yuri Kim është takuar me Inspektorin e Lartë të Drejtësisë, Artur Metanin. Pas përfundimit të takimit, Ambasada e SHBA-së ka theksuar se roli i ILDK-së është kritik për sistemin e drejtësisë në Shqipëri teksa ka shtuar se SHBA do të vazhdojë të ndihmojë në forcimin e institucioneve të drejtësisë në Shqipëri, siç është ILD, ndërsa ato forcohen për të çuar më tej përpara integrimin e Shqipërisë në BE

“Ambasadorja e SHBA Yuri Kim u takua sot me Inspektorin e Lartë të Drejtësisë, Artur Metani, i cili drejton një nga institucionet kyçe të reformës në drejtësi.

Roli i ILD-së në mbikëqyrjen e disiplinës së gjyqtarëve, prokurorëve dhe anëtarëve të këshillave është thelbësisht kritik për sistemin e drejtësisë në Shqipëri.

SHBA do të vazhdojë të ndihmojë në forcimin e institucioneve të drejtësisë në Shqipëri, siç është ILD, ndërsa ato forcohen për të çuar më tej përpara integrimin e Shqipërisë në BE.”/tvklan.al