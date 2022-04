Kim uron kreun e ri të KLP: SHBA do të vazhdojë të mbështesë të gjithë elementët e Reformës në Drejtësi

13:10 19/04/2022

Ambasadorja amerikane, Yuri Kim, është takuar këtë të martë me kreun e ri të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Alfred Balla dhe e ka uruar atë në postin e tij të ri.

Ambasadorja thotë në një postim në rrjetet sociale se është thelbësore që KLP të bëjë punën e saj me integritet dhe transparencë. Më tej, Kim shton se SHBA-ja do të vazhdojë të mbështesë Reformën në Drejtësi.

“U takova me Fredi Ballën për t’i uruar sukses në postin e tij të ri si Kryetar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Thelbësore që KLP të bëjë punën e saj me integritet dhe transparencë për të siguruar standarde të larta dhe llogaridhënie të prokurorëve. SHBA do të vazhdojë të mbështesë të gjithë elementët e reformës në drejtësi”, shkruan Kim.

Alfred Balla u zgjodh në postin e kryetarit të ri të Këshillit të Lartë të Prokurorisë më 28 Mars. Balla ishte kandidati i vetëm në garë dhe u zgjodh në mënyrë unanime.

Balla u zgjodh anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë në Shkurt 2018 nga Kuvendi i Shqipërisë, si përfaqësues i shoqërisë civile dhe prej asaj kohe mbante postin e zv/kryetarit. Ai vjen në krye të KLP-së me një mandat 2-vjeçar.

Këshilli i Lartë i Prokurorisë është njëri prej institucioneve më të rëndësishme të dizenjuara nga Reforma në Drejtësi, i cili ka për funksion drejtimin e organit të akuzës në Shqipëri. Ai përbëhet nga 11 anëtarë, 6 prej të cilëve zgjidhen nga Mbledhja e Përgjithshme e Prokurorëve dhe 5 të tjerët nga Kuvendi./tvklan.al

Met w/Fredi Balla to wish him well on his new post as Chairperson of 🇦🇱 High Prosecutorial Council. Essential for HPC to do its job w/integrity & transparency to ensure high standards & accountability of prosecutors. 🇺🇸 will continue to support all elements of justice reform. pic.twitter.com/wOPXcZcuoA