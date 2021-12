Kim uron në shqip Krishtlindjen

10:57 25/12/2021

Ambasadorja amerikane në Tiranë, Yuri Kim, ka zgjedhur që ta urojë në shqip kremtimin e Krishtlindjes.

“Gëzuar Krishtlindjet”, shkruan ajo në një postim në Twitter.

Me tej ambasadorja amerikane thotë: Gëzimi dhe vullneti i mirë i Krishtlindjes na ndriçofshin gjatë vitit të ri./tvklan.al

🎄 Gëzuar Krishtlindjet! Merry Christmas! May the joy and goodwill of Christmas illuminate us through the new year! pic.twitter.com/FJoI0CBgOb