Kim, Ylli i Madh i Mirënjohjes, Rama: Bëri shumë për Shqipërinë

14:36 28/06/2023

“U largua duke lënë pas në pamje të parë, miq e armiq, që e deshën apo e urryen”

Kryeministri Edi Rama ka vlerësuar kontributin e ambasadores së SHBA, Yuri Kim, e cila mbylli misionin e diplomatik në vendin tonë. Në një reagim të gjatë në “Facebook”, kreu i qeverisë ka risjellë në vëmendje punën e bërë nga Kim për Reformën në Drejtësi dhe atë Zgjedhore.

“Ku ëmbëlsisht serioze e ku seriozisht të hidhura, nga frëngjia e Twitterit, sa në rrugët e jetës politike në Tiranë, ku me dylbi e me pushkë në stërvitjet ushtarake, ku me shpatë në brez në mbledhjet e organeve të drejtësisë, ku me lot në sy për viktimat e Armikut të Padukshëm, ku me helm në gjuhë për armiqtë e Reformës në Drejtësi, e ku me llokume e raki për komisionin multipartizan të reformës zgjedhore”.

Nëpërmjet fjalive të gjata, siç i ka përdorur dhe në librin e tij Krubani, kryeministri komenton dhe raportet e ambasadores me qeverinë dhe opozitën.

“Kërcënuese për të zgjedhurit nga populli, nganjëherë e bezdisur prej akuzave se po mbështet qeverinë, ndonjëherë e nervozuar prej pretendimeve se po mbështet opozitën, shpeshherë e gëzuar për pakënaqësinë e të gjitha palëve, po asnjëherë në një vend, sa në majat e maleve e në brigjet e deteve, për të dhënë mesazhe të mirëkuptuara, sa në mes të burrave me kostum për të nënkuptuar se kostumi s’të bën medoemos burrë”.

Për të gjithë punën e bërë për Shqipërinë, Rama e ka nderuar Yuri Kim me Yllin e Madh të Mirënjohjes Publike.

“Nuk më mbeti tjetër veçse t’i dorëzoj ambasadores Yuri Kim, Yllin e Madh të Mirënjohjes Publike, për sa shumë e deshi Shqipërinë, sa shumë u përpoq për të ndihmuar që Shqipëria në ikje të saj, të bëhej një vend më i mirë se sa ai që ishte kur ajo erdhi dhe mbi të gjitha, për bindjen time se kjo lloj Amerike, me duart e futura në organizmin e jetës sonë institucionale, ka qenë tërë këto vite të ngjitjes së mundimshme nga honi i zi i ferrit komunist në të përpjetën drejt dritës së demokracisë”.

Duke shprehur mirënjohje për Yuri Kim, kreu i qeverisë shprehet i gatshëm për mirëpritjen e ambasadorit të ri të SHBA në vendin tonë, David Kostelancik.

