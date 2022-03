Kina është “në anën e duhur të historisë” sa i përket luftës në Ukrainë

09:35 20/03/2022

Ministri i Jashtëm kinez, Wang Yi, tha të dielën se “koha do ta dëshmojë se pozicioni i Kinës është në anën e duhur të historisë” sa i përket luftës në Ukrainë.

“Kina do të vazhdojë të bëjë gjykime të pavarura të bazuara në meritat e çështjes dhe me një qëndrim objektiv dhe të drejtë. Ne kurrë nuk do të pranojmë asnjë presion të jashtëm dhe gjithashtu do të kundërshtojmë çdo akuzë dhe dyshim të pabazuar kundër Kinës”, tha Wang Yi për gazetarët, sipas një deklarate të Ministrisë së Punëve të Jashtme.

Wang tha se “zgjidhja afatgjatë qëndron në braktisjen e mentalitetit të Luftës së Ftohtë, duke u përmbajtur nga përfshirja në konfrontim grupor dhe të formohet me të vërtetë një arkitekturë e sigurisë rajonale, e cila duhet të jetë e balancuar, efektive dhe e qëndrueshme. Vetëm në këtë mënyrë mund të arrihet stabilitet afatgjatë në kontinentin evropian”.

Komentet e kryediplomatit kinez vijnë pasi të premten presidenti amerikan, Joe Biden, bisedoi me liderin, Xi Jinping, ku e paralajmëroi Kinën që të mos e ndihmojë Rusinë në luftën e saj në Ukrainë.

Ka pasur raportime se Rusia i ka kërkuar Kinës ndihmë ushtarake për luftën në Ukrainë.

Pekini nuk e ka dënuar në mënyrë eksplicite pushtimin rus të Ukrainës.

Rusia ka nisur pushtimin e paprovokuar të Ukrainës më 24 shkurt. Perëndimi është kundërpërgjigjur duke vendosur sanksione të ashpra ekonomike ndaj Moskës./REL