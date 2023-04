Kina fillon stërvitjet ushtarake në ngushticën e Tajvanit

11:45 08/04/2023

Këto vijnë pas takimit të presidentes tajvaneze me kryetarin e Dhomës së Përfaqësuesve dhe shihet si një paralajmërim serioz

Dyzet e dy avionë luftarakë kinezë kaluan vijën mesatare të ngushticës së Tajvanit, ndërsa Kina filloi stërvitjet ushtarake. Ky është një reagim i fortë i Pekinit pas takimit të Presidentit të Tajvanit me kryetarin e Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA.

Luftëanija kineze transportoi ushtarë, mjete artizanale dhe automjete në zonën e Gjirit Luoyan në bregdetin e provincës Fujian, rreth 50 km në veriperëndim të ishujve Matsu pranë kontinentit që kontrollohen nga Tajvani.

Artileri raketore me rreze të gjatë, shkatërrues detar, anije raketore, luftëtarë të forcave ajrore, bombardues, bllokues dhe furnizues me karburant” ishin vendosur të gjitha nga ushtria e Kinës. Edhe pse stërvitjet shihen si një kërcënim në Tajvan, ende nuk rënë alarmi për stërvitjet, ku njerëzit janë mësuar prej kohësh me kërcënimet kineze.

Nga ana tjetër, Forcat e Armatosura të Tajvanit lëshuan një video-mesazh pasi Kina filloi të kryejë stërvitje, duke theksuar se do të monitoronin situatën pa përshkallëzuar tensionet. Videoja tregoi ushtrinë, marinën dhe forcat ajrore të Tajvanit duke kryer stërvitje dhe duke monitoruar lëvizjet e Kinës.

Pekini i cili e sheh Tajvanin si një pjesë të saj i quajti një stërvitjet tre ditore paralajmërim të ashpër. Stërvitjet filluan disa orë pasi Presidenti Tsai Ing-en u kthye nga një udhëtim në Shtetet e Bashkuara. Media shtetërore kineze tha se stërvitjet ushtarake do të “organizojnë njëkohësisht rreth ishullit të Tajvanit, duke formuar një rrethim të gjithanshëm dhe qëndrim parandalues.

“Ky është një paralajmërim serioz për forcat separatiste të pavarësisë së Tajvanit dhe bashkëpunimin dhe provokimin e forcave të jashtme, dhe është një veprim i domosdoshëm për të mbrojtur sovranitetin kombëtar dhe integritetin territorial,” tha në një deklaratë Komanda e Teatrit Lindor të Ushtrisë Kineze.

Kina kishte kërcënuar me hakmarrje nëse takimi me McCarthy do të ndodhte. Pekini ka planifikuar që stërvitjet do të zhvillohen nga veriu në jug si dhe në lindje të ishullit të Tajvanit.

