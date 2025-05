Në Kinë mbërrin rrjeti 10 G. Pra teksa pjesa më e madhe e tokës është në pritje të 5G, në Kinë dyfishimi është tashmë realitet në qytetin futurist Xiong’an. Projekti është falë bashkëpunimit të China Unicom dhe Huawai, bazohet në teknologjinë 50G-PON, e aftë të garantojë një shpejtësi të tillë që një film mund të shkarkohen në pak sekonda.

Gjithashtu rrjeti bën të mundur të kalojë në kohë reale sistemet e avancuara të Inteligjencës Artificiale, si modelet gjuhësore të gjeneratës së re dhe integrimin e Inteligjencës Artificiale në jetën e përditshme. Një kapërcim teknologjik i menduar për një metropol që po bëhet simbol i Kinës së të ardhmes, si nga ana urbanistike ashtu edhe dixhitale.

Rrjeti 10G është me bandë shumë të gjerë dhe nëpërmjet tij do të bëhen të mundur aplikacione që sot duken si fantashkencë, si drejtimi autonom i mjeteve, në gjendje edhe të komunikojnë me njëri-tjetrin në kohë reale, syze me realitet virtual, diagnoza dhe ndërhyrje kirurgjikale në distancë me analiza instantane, drejtim inteligjent i energjisë dhe trafikut. Pra infrastruktura dixhitale do të jetë truri i vërtetë i qytetit, në gjendje të analizojë dhe reagojë të dhënat e mbledhura në çdo moment.

Xiong’an është një qytet i themeluar në 2017 me urdhër të qeverisë kineze, me qëllim që të ishte qendër e hi-tech në nivel botëror, me kritere arkitekturore në respekt të mjedisit dhe me infrastrukturë model, e konceptuar për të qenë perfekt.

Klan News