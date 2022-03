Kina: Sanksionet ndaj Rusisë, të ashpra

20:01 19/03/2022

“NATO duhet të ndalë zgjerimin drejt lindjes“

Një zyrtar i lartë i qeverisë kineze deklaroi këtë të shtunë se sanksionet e vendosura nga vendet perëndimore ndaj Rusisë për shkak të Ukrainës janë gjithnjë e më të ashpra. Zëvendësministri i Jashtëm Le Yucheng tha gjithashtu se NATO nuk duhet të zgjerohet më tej drejt lindjes, duke detyruar një fuqi bërthamore si Rusia “të struket në një qoshe”.

Kina nuk e ka dënuar pushtimin e Rusisë, duke refuzuar ta quajë atë një pushtim, por ka shprehur shqetësim të thellë për luftën. Ajo gjithashtu ka kundërshtuar sanksionet ndaj Moskës.

“Sanksionet kundër Rusisë po bëhen gjithnjë e më të ashpra”, tha Le në forumin e sigurisë në Pekin, raporton Reuters.

Ai shtoi se shtetasve rusë po i privohen pasuritë jashtë vendit të tyre pa asnjë arsye.

“Historia ka dëshmuar vazhdimisht se sanksionet nuk mund t’i zgjidhin problemet. Sanksionet do të dëmtojnë vetëm njerëzit e zakonshëm, do të ndikojnë në sistemin ekonomik dhe financiar… dhe do të përkeqësojnë ekonominë globale”, tha ai./tvklan.al