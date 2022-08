Kina teston me sukses helikopterin që fluturon pa pilot

18:50 11/08/2022

Helikopteri AR-500CJ mund të përdoret për qëllime ushtarake dhe civile

Një helikopter ka kryer fluturimin e tij në ajër pa ndihmën e një piloti. Testimi me sukses i këtij helikoteri ka ndodhur në Kinën Lindore. Mësohet se helikopteri ishte në gjendje të mirë dhe të gjitha sistemet funksiononin normalisht, duke shënuar hyrjen e tij zyrtare në fazën e fluturimit testues që nga faza e projektimit dhe prodhimit.

Helikopteri AR-500CJ i zhvilluar nga një institut kërkimi i zhvilluar nga Korporata e Industrisë së Aviacionit të Kinës është një version i përditësuar i AR-500BJ, një helikopter pa pilot me peshë të lehtë që mund të përdoret si për fluturime ushtarake ashtu edhe për ato civile.

Krahasuar me helikopterin AR-500BJ, performanca e fluturimit të këtij helikoteri është përmirësuar tërësisht me një sërë përparimesh teknologjike.Ky helikopter do t’i nënshtrohet fluturimeve testuese dhe është planifikuar të kalojë vlerësimin teknik në vitin 2023.

Kujtojmë se ky nuk është rasti i parë që një helikopter kryen fluturim pa pilot pasi SHBA ishte vendi i parë që bëri një eksperiment të tillë.

