Kini kujdes nga këto 3 shenja të zodiakut sepse mund t’ju thyejnë zemrën

Shpërndaje







22:29 28/08/2023

Fundi i një marrëdhënieje mund t’ju kujtojë paralajmërimin e njerëzve të afërt se kështu do të ndodhte. Është diçka që e përjetojnë të gjithë, por ndoshta duhet të shihni edhe një detaj tjetër nëse historia përsëritet vazhdimisht: shenjën e horoskopit.

Nuk ka nevojë të hiqni dorë nga lidhjet, por disa shenja njihen si “zemërthyesit” e zodiakut dhe mund t’ju ketë rënë fati i keq për të patur marrëdhënie me to. Secila ka arsyen e saj dhe kjo s’do të thotë se duhet t’i fshini nga lista, por në rastet kur shihni që po përsëritet sërish, mund t’i kushtoni më shumë vëmendje.

Luani

Nëse ka diçka që duhet ta dini për ta, janë gjithmonë në kërkim të gjësë tjetër më të madhe. Nga trendet te lidhjet e shpejta, kjo shenjë lëviz me vrull dhe s’e ka për gjë të thyejë ca zemra. Luanit i pëlqen të marrë dashuri nga të tjerët ndaj nëse sheh që entuziazmi fillestar zbehet, do të kërkojë dikë që ta bëjë të shohë shkëndija sërish.

Virgjëresha

Për ta qartësuar: Virgjëresha nuk hyn në një lidhje me qëllimin për t’i thyer zemrën dikujt. Por duke qenë një shenjë e fiksuar me përsosmërinë dhe që e di gjithnjë se çfarë kërkon, mos u habisni nëse dëshiron të ndaheni. Është shenjë që e di vlerën e saj, çfarë meriton dhe nëse ndihet se nuk po i arrini pritshmëritë e saj, do ju dëbojë përpara se të mblidhni sendet tuaja.

Akrepi

Si shenjë misterioze dhe e rezervuar, e ka shumë të vështirë t’i lërë njerëzit të depërtojnë ndaj mund ta gjeni veten duke e dashur më shumë se ai ju. Është shenjë emocionale dhe nëse ndien se keni bërë një gabim ndaj tij, do ju lërë në sekondë. Kjo nuk duhet t’ju shkurajojë pasi kur lidhja është si duhet, Akrepi është një partner besnik deri në fund, nëse nuk i thyeni besimin./tvklan.al