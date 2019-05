Kisha kundër ndarjes së Kosovës

Kjo paraqitje para Sinodit të Kishës Ortodokse Serbe nuk e ka ndihmuar shumë Presidentin serb, Aleksandër Vuçiç. Patriarku serb Irinej kishte thënë se është mbresëlënëse energjia e Presidentit dhe se ka mbështetje. Por, në një njoftim për shtyp konkluzioni i Kishës është se Kosova është Serbi dhe nuk ndryshon qëndrim për të dhe është kundër ndarjes.

Kisha ka miratuar njëzëri këtë vendim pavarësisht mirëkuptimit për gjetjen e një zgjidhjeje të kompromisit.

Presidenti Vuçiç, ndërkohë ka vazhduar me aktivitet e tij. Ka thënë se një qëndrim i tillë i kishës megjithatë është pritur. Por, ka thënë se ka shkuar para klerikëve pasi është i përgjegjshëm. Mendimin e tyre do ta respektojë, por thotë se duhet qenë real.

“Unë e di se kundër çfarë gjërash janë të gjithë në këtë shtet, por përveç se jam sulmuar, nga askush nuk kam dëgjuar se për çfarë janë dhe që kjo të ketë lidhje me realitetin. Më thonë se Kaçaniku qenka zemra e Serbisë, por atje nuk mund të hapim asnjë institucion serb dhe as të shkojmë.”

Vuçiç ka thënë se do të thotë realitetin për Kosovën dhe se mund të mbrojë vetëm atë është në dorë të serbëve. Por, jo të çojë në luftë fëmijët e huaj.

“Ne flasim sikur do të bindim shqiptarët të pranojnë autonomi brenda Serbisë. Këtë kur e dëgjoj them më gjeni një shqiptar në territorin e Kosovës dhe Metohisë që të pajtohet me këtë, një dhe jo një milionë e gjysmë shqiptarë dhe unë do të them në rregull. Ne me sa duket kemi qejf të jetojmë në ëndrra.”

Kuvendi i Serbisë ka ftuar seancë për Kosovën pas dhjetë ditësh ku pritet që të marrë pjesë i tërë kreu shtetëror. Presidenti serb pretendon se idenë e tij nuk e ka mbështetur askush, kurse opozita thotë se Vuçiç nuk ka shpalosur asnjë ide për zgjidhjen e problemit.

