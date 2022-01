“Kisha nevojë të rrija me familjen time”, studentja flet për jetesën në shtëpinë ‘Rozalba’

12:18 19/01/2022

Ditën e sotme, emisioni “Shije Shtëpie” ka shkuar në Shkodër për një mision mjaft të veçantë në shtëpinë që ndihmon vajzat e mitura shqiptare, atë “Rozalba”. Për të folur mbi vështirësitë dhe kënaqësitë që i ofron puna në këtë shtëpi, punonjësja sociale Albina Ndreu ka rrëfyer se mbështetja që u ofrohet vajzave aty përveç se profesionale, është fillimisht njerëzore.

Albina Ndreu: Të gjitha situatat njerëzore që i sjellin vajzat këtu janë disi delikate të themi, por përveç vështirësisë kanë edhe pjesën që të japin një ndjeshmëri shumë të mirë sepse je afër atyre personave ku ndihesh i dobishëm dhe i nevojshëm. Mbështetja nuk është gjithmonë profesionale, por fillimisht njerëzore.

Studentja Katerina Çuni ka kaluar një pjesë të madhe të jetës në këtë shtëpi dhe ka treguar për programin mbi jetesën e saj aty.

Katerina Çuni: Ka 6 vite që jam këtu. Në fillim e kisha shumë të vështirë që të ambientohesha sepse ishte gjithçka e re për mua. Kisha nevojë që të rrija me familjen time, por dalëngadalë fakti që ndajmë çdo gjë këtu, u mësova dhe tani nuk i konsideroj fare si shoqe, por si motra të mijat. Motrat po ashtu që kanë bërë një punë shumë të madhe me mua dhe falë atyre nesër do të shkoj në Itali dhe jeta ime do të marrë një tjetër kthesë. Në fillim kisha shumë dëshirë të qëndroja vetëm, nuk u shprehja me askënd. Nuk arrija të kuptoja shumë gjëra, të cilat ishin për të mirën time. Arritjet që kam bërë tani është që nëse dikush më kritikon dhe më thotë diçka, gjithmonë e marr për të mirën time dhe kjo ka qenë një ndër arritjet që kam bërë që ka qenë thelbësore për jetën time. Studimi ka qenë një ndër pikat, nuk kisha motvim për të studiuar sepse thoja që nuk ka për të ndryshuar ndonjë gjë në jetën time, por sot e vë re ndryshimin që sot kam studiuar, kam arritur që të shkoj jashtë shtetit dhe kjo është një ndër arritjet e mia për të cilat jam shumë krenare dhe u jam shumë falenderuese të gjithë atyre që më kanë qëndruar afër dhe më kanë ndihmuar./tvklan.al