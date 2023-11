Kisha Shna Ndou, At Prel Gjurashaj: Gjithçka ka filluar me mrekullirat në vendet e tjera, një çift u bënë prindër pas 22 vitesh

22:33 07/11/2023

Emisioni “Opinion” në Tv Klan mbrëmjen e sotme është ndalur tek kisha ‘Shna Ndou’ në Laç ku At Prel Gjurashaj ka treguar detaje lidhur me kishën dhe historinë e saj. Gjatë tregimit të tij At Prel Gjurashaj tregon edhe për rastin e një çifti në Itali të cilët nuk kishin pasur fëmijë për 22 vite dhe gruaja i ka kërkuar ndihmë Shën Nout arriti të kishte fëmijë ku ishte me probleme fizike por gruaja i ka kërkuar një mrekulli të dytë, shërimin e fëmijës e cila po ashtu ka ndodhur.

At Prel Gjurashaj: Sot madje janë pak. Dita e Martë më e frekuentuar, por janë shumë të frekuentuara edhe e Shtuna edhe e Diela. Vijnë nga gjithë vendi dhe fetë. Gjysma janë krishtere dhe katolikë dhe gjysma tjetër janë muslimanë, bektashianë , ortodoksë dhe besimtarë të tjerë.

Blendi Fevziu: Si ka mundësi që kisha e Lacit merr edhe besimet e tjera pra ka fituar statusin e një vendi të shënjtë?

At Prel Gjurashaj: Besoj nga karizma e madhe që ka ky shenjt që është Shna Ndou i Padovës.

Blendi Fevziu: Cila është historia e Shna Ndou të Padovës?

At Prel Gjurashaj: Shna Ndout ishte një prift agustinian që jetonte në Lizbona. Kur kanë kaluar franceskanët e parë që po shkonin në Afrikë. Ky i ka parë këto françëskanë kur janë kthyer nga Maroku gjithë të vrarë se janë martirizuar të gjithë pse kishin shpallur ungjillin e Jezu Krishtit në Marok. Këtij i ka bërë përshtypje, sa është bashkuar edhe ai me françeskanët. Edhe ai ka dasht me shku në Marok, por pse ka qenë i sëmurë është dashur të kthehet dhe ka përfunduar në Itali ku ka ndenjur për 10 vite. Është i varosur në Padova.

Blendi Fevziu: Kur është ndërtuar kisha?

At Prel Gjurashaj: Kur kanë ardhur françeskanët e parë kanë ndërtuar shtëpinë e parë edhe kishën e parë në shekullin e 14. Legjenda e vjetër tregon se ka dasht të ndërtohet në krahun tjetër, por kur kanë grumubulluar materialin ditën e nesërme e kanë gjetur të gjithë materialin këtu edhe kanë menduar që kjo është dëshira e zotit që të ndërtohet këtu.

Blendi Fevziu: Pse pretendohet se kisha është një vend i shenjtë?

At Prel Gjurashaj: Gjithçka ka filluar me mrekullirat në vendet e tjera. Në Itali në shekullin 16 është bërë një mrekulli për një çift që për 22 vjet nuk kishin fëmijë. Gruaja duke kërkuar ndihmë Shën Ndojit lindi fëmijë pas 22 vitesh, por me deformime fizike dhe ajo i kërkoi zotiti një mrekulli të dytë që t’ja shërojë fëmijën dhe ndodhi mrekullia e dytë. Prej atëherë është përhapur edhe këtu./tvklan.al