“Kishim rreziqe të mëdha dhe kërcënime”, Rudina Hajdari tregon pse udhëtoi vetëm drejt Amerikës

Shpërndaje







23:54 12/09/2022

Ashtu si çdo fëmijë, edhe jeta e Rudina Hajdarit dhe vëllait të saj ishte shumë e vështirë, pas humbjes së babait. Në studion e Opinion, në këtë 24 vjetor të vrasjes së Azem Hajdarit, ish-deputetja demokrate kujton se rreth 2-3 vite pas vdekjes së të atit, ajo u largua në Amerikë për shkak të kërcënimeve që familja e saj kishte.

“Jeta pa babain ka qenë shumë e vështirë. Në momentin që ai iku, kuptohet që shtëpia ka qenë plot me njerëz, por në momentin që njerëzit ikën dhe shtëpia u zbraz… Shtëpia ishte më bosh, por jo vetëm kaq. Kujtoj këtu që diku pas 2-3 vitesh, unë ika në Amerikë, por ika vetëm dhe ishte si pasojë në fakt e faktit nuk e kishim babain më. Kishim rreziqe të mëdha, qoftë edhe me familjen në atë kohë, kishim kërcënime në fakt. Një nga arsyet që mami mendoi në atë kohë që ishte më mirë për mua të ikja në Amerikë. Kiri ka shkuar në Francë në atë kohë, i sponsorizuar nga Ambasada franceze… Prandaj dhe ne u ndamë në atë kohë, për shkak se ndoshta mos kishte diçka që mund të na ndodhte nëse do të ishim në të njëjtin vend. Edhe pse isha aq e vogël, i kuptoja fare mirë këto situata”./tvklan.al